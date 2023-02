Scandalo in Bundesliga | il presidente dell’Eintracht indagato per possesso e consumo di cocaina | inguaiato dal figlio 13enne

(Di lunedì 6 febbraio 2023) IlFrancoforte, Peter Fischer, èdalle autorità tedesche perdi. A riportare la notizia sono diverse testate tedesche, tra cui il Süddeutsche Zeitung, che precisano come la procura stia indagando non solo Fischer, ma anche la moglie e ilmaggiore di 25 anni. L’indagine delle forze dell’ordine sarebbe scattata dopo che ilminore di Fischer, ancora, avrebbe fatto uso dia scuola insieme a un amico. Una volta scoperta la situazione, la madre di quest’ultimo ha segnalato il fatto alla polizia, che ha sùbito perquisito l’appartamento del numero unoFrancoforte con l’aiuto di cani antidroga. Stando alle ...

