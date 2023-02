Sanremo | Zelensky manderà solo un messaggio che leggerà Amadeus

(Di lunedì 6 febbraio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Siamo in contatto quotidiano con l’ambasciatore Melnyk, siamo giunti ieri alla definizione dell’intervento. Il presidente invierà un testo che, non un video”. Lo ha detto il direttore della direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, Stefano Coletta, intervenendo nel corso della prima conferenza stampa istituzionale del Festival di2023. Sul controllo del testo del presidente di cui si è parlato, rispondendo a una domanda, Coletta ha aggiunto: “Ai nostri tempi credo sia complicato censurare un presidente. Come dirigenti Rai, il nostro controllo è quello di visionare tutto ciò che va in onda prima della messa in onda, ma sorrido all’idea che un direttore possa censurare un presidente”. Sui contenuti del testo, invece, Coletta ha concluso: “Sui contenuti saremo più puntuali nei prossimi ...

