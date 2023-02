Sanremo | news sulla “partecipazione” di Zelensky

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Non apparirà in video ma manderà un testo La “presenza” del presidente ucraino, a, come noto ha aperto un vivissimo dibattito. Oggi, 6 febbraio, nel corso della prima conferenza stampa ufficiale, sono arrivati i primi dettagli.non apparirà in video ma manderà un testo., le ultime dalla Rai “Siamo in contatto quotidiano con l’ambasciatore Melnyk. Siamo giunti alla definizione dell’intervento del presidente ucraino ieri: non invierà un video, ma un testo” ha detto il direttore dell’Intrattenimento di prime time Rai Stefano Coletta. “Mi sembra complicato poter censurare il presidente. Il controllo di noi dirigenti è preventivo alla messa in onda di ogni programma, ma sorrido all’idea di un dirigente Rai che possa censurare un presidente – e poi – Non abbiamo ancora contezza dei ...

Commenta per primo Ecco chi sono i cantanti in gara nella seconda serata di, in programma mercoledì 8: Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce e Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, Lda, Paola e Chiara.Sarà Amadeus a farsi portavoce di un suo messaggio, che sarà letto in diretta nella serata finale del festival di. La conferma è arrivata durante la conferenza stampa di poche ore fa per ...

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 6 a domenica 12 febbraio in Riviera e Côte d'Azur SanremoNews.it

Rientra l'allarme Tsunami a livello nazionale: anche nei comuni della nostra provincia si torna alla normalità SanremoNews.it

Festival di Sanremo: questa sera dalle 18.30 in diretta sul nostro giornale lo spettacolo del 'Green Carpet' SanremoNews.it

Bordighera: grave incidente in centro città, 60enne colto da malore alla guida della sua auto SanremoNews.it

Demolizione del ponte di Piani a Imperia, navetta ogni mezz'ora ma i residenti: “Tremila persone isolate, occorre una passerella” SanremoNews.it

Sbarca per il secondo anno nella città dei fiori OLTRE IL FESTIVAL, il progetto di RadioMediaset che dal 6 all’11 febbraio avrà luogo a Sanremo, in contemporanea con il Festival della Canzone Italiana ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...