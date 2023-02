Sanremo | ecco la scaletta della prima e della seconda serata del Festival | l' ordine d' uscita dei big

(Di lunedì 6 febbraio 2023)la: q uesto l'didei Big in gara aldi2023 per la, domani martedì 7 febbraio: Anna Oxa, gIANMARIA, Mr. Rain, ...

la scaletta della prima serata : q uesto l'ordine di uscita dei Big in gara al Festival di2023 per la prima serata, domani martedì 7 febbraio: Anna Oxa, gIANMARIA, Mr. Rain, ...... Will Modà Sethu Articolo 31 Lazza Giorgia Colapesce Dimartino Shari Madame Levante Tananai Rosa Chemical LDA Paola & Chiara Altre notizie su:2023

Ad aprire la gara nella prima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo sarà Anna Oxa. Durante la prima conferenza stampa, Amadeus, ha svelato l’ordine di uscita dei cantanti nelle prime d ...Si parte con Sanremo 2023. Il direttore artistico Amadeus - che guiderà la rassegna anche il prossimo anno - ha scelto di far gareggiare quest'anno 28 concorrenti, tra cui sei arrivati da Sanremo giov ...