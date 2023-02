Sanremo 2023 | Zelensky ci sarà? Amadeus leggerà una lettera | ecco cosa ci sarà scritto

Leggi su donnapop

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Volodymyr, il Presidente dell’Ucraina, ha scatenato molte polemiche con la sua presunta partecipazione al Festival di. Leggi anche:, guida completa serata per serata: ospiti, cantanti, scaletta, orario, conduttori giorno per giorno Inizialmente si era pensato a un intervento in persona del politico, salvo poi considerare l’idea di un video da...