Sanremo 2023 | Rosanna Fratello rivela | “Quando ero in gara al Festival mi dissero di svenire”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Le polemiche intorno aldici sono sempre state. Abisogna fare rumore.c’ero io i discografici midi, di inventare qualcosa per far parlare“. Arlo èche, intervenuta in diretta a Non Stop News su Rtl 102.5, ha ricordato la sua partecipazione alla kermesse canorando questo retroscena inedito. L’occasione è arrivata parlando delle polemiche che nei giorni scorsi hanno travolto Rosa Chemical, l’artista finito nel mirino della deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante che auspicava un ripensamento della Rai a proposito della partecipazione del rapper. Quindi la cantante ha espresso la sua volontà di ritornare a cantare sul palco più ...

Ecco tutte le cifre che guadagnano i conduttori e gli artisti per questa edizione diDomani (7 febbraio) è il grande giorno: iniziae tutti gli occhi sono puntati su Amadeus e la prima co - conduttrice, l'influencer Chiara Ferragni . Soprtattutto, come ogni ..., una macchina da oltre 60 milioni di euro: boom della raccolta pubblicitaria Riconosciuto come il principale evento televisivo italiano, il Festival digenererà nelricavi ...

Sanremo 2023, scaletta serata per serata. Cantanti: martedì Mengoni, Elodie e Ultimo; mercoledì Madame, Tanana ilmessaggero.it

Sanremo 2023 anticipazioni: cantanti, ospiti, la scaletta delle serate, la guida completa Corriere della Sera

Sanremo 2023, la provocazione di Elodie: "Voglio essere putt***". Ecco il motivo Corriere dello Sport

Sanremo 2023, ecco dove alloggia Chiara Ferragni: villa tra gli uliveti con vista mare, piscina a sfioro, 8… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, toto-monologo Ferragni: da haters a maternità social impazzano voci Adnkronos

Dietro front della Rai: il presidente ucraino Zelensky non invierà un video a Sanremo. Alla fine la dirigenza ha preso la sua decisione. «Siamo in contatto quotidiano con l'ambasciatore Melnyk. Siamo ...Dal 7 all’11 febbraio 2023, andrà in onda la 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana, meglio conosciuto come Sanremo. Visto l’ormai vicinanza allo show, Informazione Nazionale ha preparat ...