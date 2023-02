Sanremo 2023 | per Volodymyr Zelensky cambio di programma

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il Festival didiventa protagonista di un nuovo colpo di scena, dopo le polemiche. Non ci sarà il videomessaggio di, ma il messaggio del leader ucraino sarà letto sul palcoscenico del Teatro Ariston direttamente da Amadeus. Il direttore dell’Intrattenimento Prime Time, Stefano Coletta, ha svelato: “Abbiamo avuto dei colloqui quotidiani. Il pomeriggio del 2 febbraio l’ambasciatore ucraino i ci ha detto che il presidente avrebbe preferito inviare un testo”. Si tratta di un vero colpo di scena dopo che per diversi giorni alcuni avevano criticato la scelta di far parlare in diretta nazionale il leader di un paese in guerra. Il direttore artistico Amadeus ha voluto stemperare il clima incandescente con una battuta: “Lo leggerò in ucraino, una lingua che conosco perfettamente”. Sorride Coletta ...