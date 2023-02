Sanremo 2023 | medico Festival | “Caso Madame? Palco specchio società”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Penso che una cantante non sia diversa da molte altre persone che compongono la nostra”. Risponde così all’Adnkronos Salute Giorgio Ardizzone, direttore del Dipartimento di emergenza-accettazione dell’Asl 1 in Liguria,deldi, per spiegare la sua visione su unche ha fatto discutere molto in questi giorni: quello della mancata vaccinazione anti-Covid della cantante, finita dentro un’indagine su falsi certificati per il Green Pass. Lo specialista – che si è occupato insieme al direttore del 118 Simone Carlini, e al direttore del Pronto soccorso Giancarlo Abregal, del Piano sanitario per la kermesse canora più importante d’Italia, piano condiviso con il responsabile sanitario della Rai, Antonio Maruccia – riguardo a ...

... aprendo le tradizionali - e colossali: inizio alle 14.20, chiusura alle 19 inoltrate - prove generali dei big in gara, alla vigilia della partenza del Festival di. Come suonano le ...... e' una persona dotta che usa parole che magari li' per li' non si comprendono', lo ha detto il conduttore e direttore artistico di, Amadeus a Rtl 102.5. 'Non c'e' posto in nessuna citta' ...

Sanremo 2023, come suonano le canzoni Ultimo senza pianoforte, Paola & Chiara da Eurovision. Il racconto dell ilmessaggero.it

Ultimo, testo e significato Alba: canzone di Sanremo 2023 ilmessaggero.it

Sanremo 2023, ecco chi veste Big e conduttori: i look degli stylist al Festival - Magazine - Sanremo QUOTIDIANO NAZIONALE

Sanremo 2023, ecco la scaletta dei cantanti in gara nella prima e seconda serata la Repubblica

Sanremo 2023, la provocazione di Elodie: "Voglio essere putt***". Ecco il motivo Corriere dello Sport

Chi vincerà Sanremo Ogni anno, ad ogni nuova edizione del Festival, la domanda si ripropone, immancabile ed irrinunciabile. Vediamo stavolta, però, come vi risponde la statistica, in base ...La Rai fa marcia indietro dopo le polemiche sulla presenza al Festival della Canzone Italiana a Sanremo del presidente ucraino Zelensky. “Siamo in contatto quotidiano con l’ambasciatore Melnyk. Siamo ...