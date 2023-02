Sanremo 2023 | la scaletta sera per sera e come si vota

Abbonati per leggere anche Leggi anche Dai compensi diai ricavi da pubblicità, ecco il giro d'affari, i Cugini di Campagna: "Chi discute riccioli, tacchi e paillettes lo ...Ha poco più di venti anni, ma tredici li ha già passati cantando. Shari , una delle esordienti di questo, arrivata tra i big dal lungo percorso digiovani, è una delle sorprese più interessanti del Festival. Sorpresa, in fino a un certo punto, visto che è già salita con successo, ...

Canzoni Sanremo 2023, le pagelle: i voti dopo i pre-ascolti Corriere della Sera

Sanremo 2023: tutte le trasmissioni "collaterali" al Festival. Come seguirlo in tv e radio La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, il format extralarge. Tutto pronto per il via Il Secolo XIX

Sanremo 2023, ecco la scaletta dei cantanti in gara nella prima e seconda serata la Repubblica

Sanremo 2023, la scaletta della prima serata: esibizioni e ospiti Libero Magazine

Ci siamo, la 73esima edizione del Festival di Sanremo sta per cominciare! Manca davvero poco alla kermesse canora che andrà in onda su Rai 1 a partire da questa sera, martedì 7 febbraio e fino all’11.Il Festival di Sanremo 2023 andrà in onda dal 7 febbraio 2022 all’11 febbraio 2023, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. La kermesse sarà condotta per il quarto anno consecutivo da Amadeus, che n ...