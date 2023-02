Sanremo 2023 | il Green Carpet d’apertura con 27 artisti in gara | da Elodie a Mengoni a Ultimo

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il Festival diprende il via ufficialmente con il consueto, in cui gliinhanno sfilato per salutare il pubblico, tutti tranne Anna Oxa Nel corso della puntata iniziale del Prima Festival è andato in onda il consuetodel Festival di. A fare gli onori di casa Andrea Delogu, conduttrice dello spazio subito dopo il TG 1 delle 20 insieme al trio comico de Gli Autogol. Come sempre domina l’eleganza, la maggior parte punta sul nero, qualcuno sul bianco, solo i Colla Zio osano con i colori. Appuntamento a domani sera per la prima serata dove si esibiranno 14 dei 28 big in, a presentare ci sarà Chiara ...