Sanremo 2023 | i Coma_Cose mettono in piazza la crisi sentimentale con “L’addio”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Portano sul palco dell’Ariston la lorodi coppia: con “” i Coma Cose hanno già vinto il “Premio Lunezia per”. Tra i 28 artisti in gara al festival di, in programma dal 7 all’11 febbraio, ci sono anche i Coma Cose, il duo composto da Fausto Lama, pseudonimo di Fausto Zanardelli (precedentemente noto come Edipo), e da California, pseudonimo di Francesca Mesiano. I due hanno già calcato il palco dell’Ariston nel 2021 portando, per il debutto, il brano “Fiamme negli occhi”, con il quale si sono classificati alla ventesima posizione. I Coma Cose, il duo composto da Fausto Lama, pseudonimo di Fausto Zanardelli (precedentemente noto come Edipo), e da California, pseudonimo di Francesca Mesiano (Instagram)Quest’anno tornano con “”, ...