Sanremo 2023 fa il pieno di pubblicità | Rai verso incasso record di 50 milioni di euro

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Amadeus Il Festival dinon è ancora iniziato che già è in procinto di tagliare un traguardo: la raccolta pubblicitaria dovrebbe toccare per la prima volta la soglia dei 50di. Se poteva sembrare impossibile replicare il successo della passata edizione, capace di incassare 42di raccolta, tale obiettivo sarebbe già in cassaforte prima dell’inizio delle cinque serate. “Il numero definitivo lo diamo domenica, però siamo sulla buona strada” fa sapere Gian Paolo Tagliavia, ad di Rai. Si sbilancia di più, invece, Amadeus: “L’aspettativa come ascolti è alta, non faccio paragoni con quelli precedenti perché ogniha storia diversa. Unc’è: quello pubblicitario, non sono ...