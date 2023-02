Sanremo 2023 | ecco tutte le ultime novità dalla conferenza stampa inaugurale del Festival

Leggi su isaechia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Si apre il sipario sulla 73esima edizione deldi, la kermesse canora più prestigiosa in Italia. La settimana ‘sanremese’ è cominciata oggi con la consuetaall’interno del Casinò di. Il conduttore e direttore artistico Amadeus e il co-conduttore Gianni Morandi, affiancati dal management Rai e dai rappresentati delle istituzioni, hanno svelato i dettagli sulla programmazione del. All’esordio della sua quarta conduzione, Amadeus ha voluto esprimere la sua gratitudine al Morandi, anticipando l’esibizione del cantante in una delle serate: “Non potrebbe non cantare“. Presumibilmente su esibirà in Fatti (Ri)mandareMamma con Sangiovanni. Poi, ha ricordato che durante il ...