Sanremo 2023 e The Last of Us | venerdì notte il cambio di programma è letale

Leggi su screenworld

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il Festival dientrerà in rotta di collisione con Theof Us… Per colpa del Super Bowl! HBO, infatti, ha deciso di anticipare la premiere del prossimo episodio della serie (Theof Us 1×05) alperché domenica andrà in onda la 57esima edizione del Super Bowl. Anche Sky, quindi, ha deciso di muoversi di conseguenza. Come riportato da Deadline, la premiere di Theof Us 1×05 in v.o. è stata fissata per le ore 3.00 dellafra10 e sabato 11 febbraio, solo on demand su Sky e in streaming su Now, in contemporanea con i minuti finali – si spera – della serata dei duetti del Festival di. Il primo passaggio in lineare della puntata in lingua ...