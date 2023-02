Sanremo 2023 | chi è Tommaso ‘Berna’ Bernasconi cantante dei Colla Zio | età | canzoni | fidanzata | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 febbraio 2023) IZio sono uno dei gruppi esordienti al Festival die c’è attesa per capire quale risultato potranno ottenere (e non certo in termini di classifica finale). La band è nata a Milano nel 2019, quindi poco più di 4 anni fa. Sono noti per alcuni dei loro singoli che li hanno portati alla ribalta come Bibite o Fuori il petto. Ma cosa sappiamo sui loro componenti e in particolare suBerna? Cerchiamo di saperne qualcosa in più con questo articolo. Cosa sappiamo suè una delle voci del gruppo musicale de IZio insieme ad Andrea Malatesta, Francesco Lamperti, Andrea Arminio eManzoni, con quest’ultimo che si occupa anche delle tastiere e del sintetizzatore. Su di lui, a ...