Sanremo 2023 | Amadeus chiama Inzaghi e non Mourinho E sul Napoli…

è alle porte ed eravamo già pronti a dire che il Festival non è più quello di una volta, che non ci sono più i grandi ospiti internazionali degli anni Ottanta e Novanta , e poi Amadeus ci ...Domani, martedì 7 febbraiodebutterà la 73°edizione del Festival di. Conducono Amadeus e Gianni Morandi, affiancati da Chiara Ferragni . Ecco l' ordine di uscita dei cantanti della prima e della seconda serata ...

Tutto su Sanremo 2023: programma e ospiti serata per serata La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, scaletta serata per serata. Cantanti: martedì Mengoni, Elodie e Ultimo; mercoledì Madame, Tanana ilmessaggero.it

Sanremo 2023, la provocazione di Elodie: "Voglio essere putt***". Ecco il motivo Corriere dello Sport

Sanremo 2023, Fedez: “Per il Festival io e Chiara Ferragni vivremo in case separate” Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, lo spoiler di Fedez sulla sua canzone Corriere dello Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...