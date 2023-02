Sanità | chirurghi ospedalieri | ' al Congresso Acoi le sfide per far ripartire il Ssn'

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Roma, 6 feb. (Adnkronos Salute) - Oltre 6milae specializzandi, più di 50 aziende del settore medico ospedaliero, 12 delegazioni medico-scientifiche internazionali che si confronteranno in oltre 60 sessioni scientifiche e di approfondimento e 300 contributi video. Sono i numeri del 41esimo- Associazioneitaliani, che si terrà a Roma dal 10 al 13 settembre prossimo al Centro congressi La Nuvola dell'Eur. "Per 4 giorni laitaliana avrà un palcoscenico unico - annuncia Marco Scatizzi, presidente- Ildi Roma sarà il luogo dove si incontreranno le istituzioni, i professionisti della, le aziende che sviluppano ogni giorno innovazione e tecnologia, i pazienti. Un ...

