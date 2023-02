Samsung Galaxy Buds 2 | un nuovo aggiornamento migliora la ricarica

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023), la scorsa settimana in occasione dell’evento di lancio della sua ammiragliaS23, non ha presentato i nuovi auricolari TWS della gamma. Molti utenti sono rimasti abbastanza delusi, ma il produttore sudcoreano si è messo a lavoro per cercare dire i suoi auricolari wireless già in commercio. A tal proposito, l’azienda ha rilasciato unfirmware per coloro che sono in possesso delle2. Ilupdate, che viene fornito con la versione firmware R177XXU0AWA3, è stato rilasciato in Corea del Sud. Secondo il changelog, l’ultimosoftware pesa 3,06MB e va are la stabilità di ...