Sampdoria all’ultima chiamata Monza | spinta dei tifosi | cosa accadrà

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Treno salvezza in partenza dal binario 2. Lanon può accettare nessun risultato al di fuori della vittoria: gli uomini di Stankovic devono assolutamente portare a casa i tre punti, per cercare di rimanere più incollati possibile al vagone che conduce alla permanenza in Serie A. La partita con ildiventa quindi fatidica, una sorta di spartiacque della stagione dei blucerchiati. Stankovic è fiducioso, pensa che finalmente il vento possa soffiare a favore dei genovesi: mollare non è assolutamente contemplato. Gli uomini di Palladino però viaggiano sulle ali dell’entusiasmo, reduci dalla straordinaria vittoria a Torino con la Juventus. Non sarà assolutamente una partita facile, e sarà importantissimo avere il maggior numero di effettivi a disposizione.Serie A L’arma in più della ...