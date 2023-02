Salute | Iss | 15% adolescenti vittime di bullismo e cyberbullismo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Circa il 15% degliha dichiarato di essere stato vittima almeno una volta di atti die di cyber. Più frequenti nelle ragazze e tra i più giovani, con proporzioni di circa il 20% negli 11enni, che progressivamente si riducono al 10% nei più grandi. Alla vigilia della Giornata nazionale contro ile il cyber, è questo il quadro che emerge dalla VI rilevazione 2022 del Sistema di sorveglianza Hbsc Italia (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alladei ragazzi in età scolare), coordinato dall'Istituto superiore di sanità insieme alle Università di Torino, Padova e Siena, con il supporto del ministero dellae la collaborazione del ...

Roma, 6 feb. (LaPresse) - Circa il 15% degli adolescenti ha dichiarato di essere stato vittima almeno una volta di atti di bullismo e di cyberbullismo. Più