Salto con gli sci | 25 anni fa moriva Falco Il cantante raggiunse la fama anche ‘grazie’ al nome di un atleta della DDR

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Quella odierna è una data particolare per il mondomusica. Ricorre, infatti, il 25°versario dell’improvvisa morte di Johann Hölzel, conosciuto dal grande pubblico con ild’arte di. Dopo aver “sfondato” nel 1981 con il singolo “Der Kommissar”, nel 1985 divenne il primo (e tutt’ora unico) artista di lingua tedesca in grado di issarsi al #1hit parade americana. Meritonotissima “Rock me Amadeus”, il maggiore dei suoi tanti successi. C’è chi si sentirà spaesato. D’accordo, saràla settimana del Festival di Sanremo, ma perché parlare del compiantoaustriaco? Vale la pena di farlo perché in pochi sono a conoscenza di un fatto curioso. Se il vulcanico artista è passato alla storia come ...