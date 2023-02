Salerno | rubato il defibrillatore in Corso Garibaldi

Leggi su zon

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La scorsa notte dei ladri, in pieno centro città a, hannoilsalva-vita, installato in. L’associazione onlus “A Casa di Andrea”, da sempre promotrice del progetto “Cardio-Protetta” , ha denunciato l’accaduto. Il presidente dell’associazione, Dino Cerbarano, deluso da quanto avvenuto, ha dichiarato “Questo esecrabile gesto priva la cittadinanza di un prezioso dispositivo salva-vita. “Il gesto di rubare il dispositivo, installato al centro della città grazie al senso civico, mortifica tale senso civico e la volontà di crescita sociale e culturale di un’intera comunità”. Il presidente, fortemente amareggiato per il gesto incivile, ha poi continuato affermando che: “E’ noto che tali dispositivi di protezione cardiaca non hanno ...