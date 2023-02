Sabatini | «Inter | una differenza col Milan! Inzaghi? Fossi in lui…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sandro, nel corso della trasmissione Pressing in onda sulle reti Mediaset, ha analizzato-Milan, derby terminato con il successo dei nerazzurri guidati da– Questa l’analisi di Sandro: «Pioli è un allenatore in difficoltà che allena una squadra in difficoltà. Nella partita che può essere della svolta cambi il modulo e cambi tre giocatori, c’è un momento di confusione. Mentre i tre cambi del Milan sono Messias, Gabbia ed Origi, l’ad un certo punto dalla panchina pesca Brozovic, Lukaku e Gosens. C’è unaenorme, che si è vista anche a Riyad. Se io sono, dopo avere l’ennesima riprova di questa prestazione dell’sarei arrabbiato delle sei sconfitte in ...