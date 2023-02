S Nicola Manfredi | NdC lancia stilettate a Vernillo | “Verifiche per tutti | senza sconti per gli amici”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn una nota stampa il consigliere comunale Noi di Centro Francesco Cilento e la segretaria territoriale NdC Giovanna Coviellono stilettato al sindaco“Il tema delle residenze non è a disposizione di nessuna forza politica di San. È regolato dalla legge. – dice il comunicato –addentrarsi inutilmente in questioni normative, la giurisprudenza concorda nel definire la residenza il luogo in cui si vive abitualmente, chiarendo con quest’ultimo avverbio il discrimine col domicilio (più legato a questioni lavorative,). Detto questo, la residenza non è una ricchezza, non è una concessione, non è oggetto di disquisizione politica, non è materia di confronto tra maggioranza e opposizione. Semplicemente è regolata dalla legge. ...