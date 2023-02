Rugby | Diego Dominguez | “L’Italia può vincere a Twickenham Allan ha fatto cose buone e meno buone”

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Impresa sfiorata per la Nazionale italiana di. Al debutto nel Sei Nazioni 2023 gli azzurri si sono arresi solamente di cinque punti alla Francia detentrice del titolo e con uno score impressionante alle spalle. Allo Stadio Olimpico di Roma gran performance della banda tricolore che fa sognare in grande verso il futuro. Il commento di, ex stella della squadra tricolore, ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo avuto una buona conquista, una buona touche, una buona mischia. Quando attaccavamo avevamo un buon sostegno. Abbiamo permesso poche rubate alla Francia. Dobbiamo continuare così. Le iniziative prese sono, bisogna sapere quando prenderle”., Sei Nazioni:gioca alla pari, la Francia passa 24-29 all’Olimpico Sul nostro mediano ...