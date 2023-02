Ruba la batteria di un’auto a Ponticelli | denunciato

(Di lunedì 6 febbraio 2023) un 46enne per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelliladi, 46enne finito nei guai. Ieri notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via De Meis hanno notato un uomo che con fare sospetto ha abbandonato una valigia in strada; lo stesso, alla loro vista, si è allontanato in direzione di corso Ricciardi. I poliziotti lo hanno fermato trovandolo in possesso di unadi autovettura, un borsello, alcuni arnesi atti allo scasso ed un astuccio contenente un paio di occhiali da sole. Gli operatori hanno notato che il trolley lasciato in strada dall’uomo era vuoto e che a pochi metri c’era un veicolo parcheggiato con la porta anteriore sinistra ed il ...

... AMOLED da 1,55", 68 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2, Durata delladi 14 ... che stanno andando letteralmente anegli ultimi giorni. A partire da 129 euro portate a casa ...di un'auto e alcuni accessori, poi viene notato dalla Polizia. E' accaduto stanotte a Ponticelli quanto, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via De Meis ...

Ruba batteria e accessori di un'auto, poi viene sorpreso dalla Polizia Virgilio

Ruba batteria dell'auto: denunciato 46enne MARIGLIANO.net

Napoli - Ponticelli: ruba la batteria di un’auto. Denunciato 46enne Torrechannel

Ponticelli, ruba la batteria dell'auto e anche gli occhiali da sole ilmattino.it

Capaci, ruba batterie da un ripetitore telefonico: la polizia lo arresta grazie al Gps PalermoToday

Per iniziare la settimana nel modo giusto e rendere meno cupo questo lunedì, approfitta dello sconto del 72% su questo caricabatterie USB-C.We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...