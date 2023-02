Roma | Wijnaldum vicino al ritorno in campo | sessione in gruppo e test ok

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Continua la preparazione della squadra giallorossa a Trigoria. Questa mattina la squadra è stata divisa in due gruppi, lavoro di scarico per chi ha giocato contro l’Empoli e uncontro la Primavera per tutti gli altri. Alla partitella ha partecipato anche Georginio, quasi pronto per il suoin. L’olandese ha ripreso il lavoro integrale con il resto delda qualche giorno, e ha anche superato undi prestazione. Ora punta la convocazione e i primi minuti dalla panchina contro il Lecce. Su Zaniolo invece, novità dal Galatasaray: il giocatore avrebbe trovato l’accordo con i turchi, mentre i due club continuano a trattare sulle cifre della cessione a titolo definitivo. Per chiudere la trattativa c’è tempo fino a mercoledì. SportFace.

Si avvicina il rientro in campo di Georginio. Questo pomeriggio alla ripresa degli allenamenti a Trigoria la squadra è stata divisa in due gruppi, lavoro di scarico per chi ha giocato contro l'Empoli e un test contro la Primavera per

