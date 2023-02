Roma | violento frontale sulla Braccianese | strada chiusa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 febbraio 2023). Incidente abbastanzanelle prime ore di questa mattina, lunedì 6 febbraio 2023. I rilievi sono ancora in corso da parte della Polizia Locale, potrebbero esserci stati dei feriti a seguito dell’impatto, ma è ancora tutto da acclarare. Soltanto alla fine delle operazioni sarà possibile chiarire la dinamica e i grado di coinvolgimento dei conducenti. Per il momento, laè stata bloccata per consentire il tutto.impatto in galleriaNuova Uno scontroche ha tutta l’aria di essere stato unin galleria, tra due auto, le cui carrozzerie danno contezza della violenza dell’impatto. L’incidente si è verificato nella mattinata odierna, lunedì 6 febbraio, alle prime ore, intorno alle 7.35,...