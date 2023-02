Roma sempre più rassegnata | come le sue periferie Il caso del mio quartiere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) di Giulio Di Donato C’è una distanza abissale trala città diviene oggi raccontata dalla stampa mainstream e la realtà concreta che appare di fronte a chiunque intraprenda un viaggio tra le strade perigliose che dal centro giungono alla periferiana. A parte qualche fugace apparizione di cinghiali e il tragico notiziario degli incidenti stradali, non siamo più al tempo – ci suggeriscono i grandi giornali – dell’apocalisse in pieno dispiegamento provocata dal malgoverno della sindaca Raggi: tutto volge al meglio,dimostra l’ebbrezza ridanciana da spot pubblicitario impressa nel volto dell’ineffabile sindaco Gualtieri, tra tagli di nastro, grandi eventi patinati e la promessa di denari in arrivo grazie al Giubileo (d’altronde per l’uomo della fedeltà cieca ai sacri vincoli di bilancio le uniche ...