Roma | ragazza di 24 anni aggredita a Monti in pieno giorno | ' Minacciata con un coltello | tremo ancora'

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Attimi di paura per unadi 24. Gli insulti, le minacce e poi il. La giovane è statain, in zona rione. Stava raggiungendo gli amici per un ...

... in una delle zone più belle di, purtroppo però il degrado non manca. Il posto è spesso frequentato da senza tetto e drogati. Lastava continuando a camminare quando la donna l'ha ..."Questa sera c'è Riccardo in un locale acon una", ha fatto sapere la persona che ha incontrato Guarnieri. Blog e siti, però, hanno subito indagato sulla giovane che compare negli scatti ...

Roma, ragazza aggredita a Monti in pieno giorno: «Minacciata da una donna con il coltello, tremo ancora» ilmessaggero.it

Roma, giovane assalita in pieno giorno con un coltello per derubarla delle sigarette Canale Dieci

Roma, 24enne aggredita a Rione Monti con un coltello in pieno giorno Il Corriere della Città

Strattonano una ragazza e arrestano un coetaneo che la difende ... Fanpage.it

"Sono stata molestata sulla metro B". Il racconto choc di una giovane romana RomaToday

Attimi di paura per una ragazza di 24 anni. Gli insulti, le minacce e poi il coltello. La giovane è stata aggredita in pieno giorno a Roma, in zona rione Monti. Stava raggiungendo gli ...L’ex deputato della Lega ha annunciato di voler denunciare Stella Bartolo che lo perseguiterebbe da oltre un anno ...