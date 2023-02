Roma | il locale straborda di oltre 300 persone | titolare denunciato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 febbraio 2023). Un fine settimana alquanto movimentato. Come sempre, del resto, soprattutto per le autorità che sono continuamente impegnate nei controlli sulla movida, ma non solo. Nei giorni appena trascorsi, gli agenti hanno battuto a tappeto le zone maggiormente frequentate, quali ad esempio Trastevere, Campo de’ Fiori, centro storico, Monti, piazza Bologna, San Lorenzo, Parioli, Pigneto, Ponte Milvio e Eur., chiuso negozio sulla Tiburtina: droga, clienti pregiudicati e carenze igienico sanitarieildi unall’Eur Proprio nel quartiere Eur, poi, gli operanti hanno chiuso undi intrattenimento scorto ad ospitare 500, a fronte di una capienza massima di 150, ragion per cui ilè stato ...