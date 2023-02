(Di lunedì 6 febbraio 2023)- Alla ripresa del lavoro a Trigoria,sorrisi per Georgino,che insieme ai giocatori non impiegati nella sfida di campionato con l'Empoli ha preso parte alla partitella in ...

- Alla ripresa del lavoro a Trigoria,sorrisi per Georgino Wijnaldum ,che insieme ai giocatori non impiegati nella sfida di campionato con l'Empoli ha preso parte alla partitella in ...Passa sulla diagonaleche accorcia: 16 - 14. La "Franco Tigano" arriva comunque ai 20 avanti ... L'esser tornati a giocare al "PalaSurace" ha inciso parecchio, il 100%,siamo riusciti a ...

Roma, finalmente Wijnaldum: test positivo con la Primavera Corriere dello Sport

Finalmente Wijnaldum: oggi in campo nel test contro la Primavera Giallorossi.net

Roma, Wijnaldum scalda i motori: ipotesi sul rientro in campo Fantacalcio ®

Abodi: "Sono fiducioso che possa nascere finalmente il nuovo stadio ... Pagine Romaniste

Un nuovo stadio per Roma: Le parole di Abodi, Ministro dello sport Corriere dello Sport

Sorrisi a Trigoria per il giocatore olandese, che ha preso parte alla partitella in famiglia organizzata con i giovani giallorssi per i calciatori che non sono scesi in campo contro l'Empoli. Presenti ...Si candida a palazzetto inespugnabile il “Domenico Surace” di Palmi: dopo Marcianise, l’OmiFer regola infatti anche la SMI Roma mettendo in saccoccia tre preziosissimi punti che, sommati agli altretta ...