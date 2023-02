Roma | campi nomadi pericolosi e inagibili L’ufficio tecnico a Gualtieri | ”Bisogna chiuderli”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 febbraio 2023). Il Dipartimento Lavori pubblici deldoglio, che si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria deirom regolari di, ha scritto in una nota che ”Tutti i Villaggi della Solidarietà diCapitale non sono agibili e pertanto è necessario allontanare gli occupanti dai moduli trovando altre forme alloggiative”. Poi, arrivano le dichiarazioni che cavalcano la notizia, come quella di Federico Rocca (FdI), presidente della Commissione Trasparenza: ”lo denunciamo da anni e il problemarom ora è esploso con il rischio di far precipitarenell’emergenza”, come riporta anche il Messaggero. Ad ogni modo, la notizia è inusuale. Di fatto, che gli uffici comunali scrivano al Sindaco diper riferire che i ...