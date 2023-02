Roma | attraversa la strada e viene travolta da un’auto | donna muore in Ospedale | avrebbe compiuto gli anni tra poco

(Di lunedì 6 febbraio 2023) E’ stataieri sera damentreva laed è giunta inin condizioni disperate. Per tutta la notte ha lottato tra la vita e la morte ma stamattina, purtroppo, si è arresa. Lei, una signora chetra49, non ce l’ha fatta. L’incidente è avvenuto intorno all’ora di cena sul Lungotevere Flaminio all’altezza di piazza Gentile da Fabriano. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

