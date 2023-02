Roby Facchinetti | nella villa c’era un bottino da centomila euro | le indagini sui filmati delle telecamere pubbliche

(Di lunedì 6 febbraio 2023) I banditi hanno sorpreso il musicista e la sua famiglia mentre facevano uscire il cane in giardino. Attraverso i social un nuovo messaggio da, per ringraziare i fan e gli investigatori al lavoro sul caso

, indagini sulla rapina in villa. Bottino di circa centomila euro Ammonterebbe a circa centomila euro, secondo una prima stima, il bottino della rapina a casa di, avvenuta la scorsa settimana a Bergamo. I banditi, che hanno minacciato il membro dei Pooh e i famigliari con una pistola, hanno portato via gioielli, due orologi e contanti per ...Estratto dell'articolo di Maddalena Berbenni per www.corriere.it giovanna lorenzi[…] Dopo il terrore vissuto domenica sera dal padre e dal resto della famiglia , […] i, uniti come sempre appaiono sui social network, pensano ...

Rapina nella villa di Roby Facchinetti, per la banda un bottino da 100mila euro TGCOM

Roby Facchinetti, nella villa c’era un bottino da centomila euro: le indagini sulle telecamere pubbliche Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Rapina a Roby Facchinetti, il bottino è di 100mila euro: ma la famiglia ha già la testa a Sanremo Open

Roby Facchinetti, rapina in villa pianificata. La banda ha contato su una talpa IL GIORNO

Roby Facchinetti: «35 minuti terribili». Banditi disinvolti, il sospetto di una talpa L'Eco di Bergamo

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...