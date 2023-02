Rinascita Scott | revocata la custodia cautelare per l’ex senatore di Fi Pittelli | “Non ha passato notizie alla ‘ndrangheta | millantava soltanto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha revocato l’ordinanza diperdi Forza Italia Giancarlo, imputato di concorso esterno con lanel processo “” contro la cosca Mancuso. In seguito a un rinvio della Cassazione, il collegio ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Guido Contestabile e Salvatore Staiano.parlamentare non uscirà però dai domiciliari: resta infatti in piedi la misuraemessa nell’ambito del procedimento “Mala Pigna” in cui è a processo sempre per concorso esterno con la cosca Piromalli. Stando all’impianto accusatorio,, nella sua qualità di avvocato dei Mancuso, si è reso disponibile a ...