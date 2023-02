Rigassificatore di Piombino | Giani | “La nave Golar Tundra arriverà in maggio Tutto procede secondo i piani”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) L'annuncio sui tempi deldil'ha dato, come al solito, il presidnte della Regione, Eugenio. Ha detto: "Lasta terminando i preparativi per la sua partenza e l'arrivo in Italia, nel porto di. Conseguentemente, penso che i tempi verranno rispettati, verrà rispettato il termine della fine di aprile-inizio di" L'articolo proviene da Firenze Post.

04/02/2023 - 17:06 "In merito alla realizzazione delnel Porto diWWF Italia e Greenpeace Italia hanno in più occasioni espresso, da un lato, una profonda e motivata preoccupazione per gli impatti su ambiente e salute umana, ...Quindi Galli che ora, tra completamento deldie installazione dei nuovi nel Nord Europa, la dipendenza europea della Russia " si ridurrà ancora e praticamente si azzererà , ...

Rigassificatore Piombino, associazioni e sindacati sulle barricate Rinnovabili

Rigassificatore Piombino, Usb denuncia Snam per reati ambientali ... Investing.com Italia

Rigassificatore Snam Piombino. USB presenta denuncia per reati ... Contropiano

Perché la Golar Tundra viene dipinta di blu: rigassificatore Piombino ... LA NAZIONE

Rigassificatore a Piombino, la mobilitazione di Legambiente e il ... Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Sono in corso a Singapore i lavori sulla nave gasiera che sarà messa all'ancora nel porto toscano per supplire al fabbisogno di gas dopo i problemi di approvvigionamento in Russia ..."La nave Golar Tundra sta terminando i preparativi per la sua partenza e l'arrivo in Italia, nel porto di Piombino. Conseguentemente, penso che i tempi verranno rispettati, verrà rispettato il termine ...