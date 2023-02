Riforma pensioni 2023 | ultimissime da Freni | Quota 41? Sicuramente entro i 5 anni

(Di lunedì 6 febbraio 2023) L’intervista rilasciata da Federico, Sottosegretario di Stato per I’ economia e le finanze, al portale Money.it non lascia dubbi sulle intenzioni del Governo circa il superamento della legge Fornero.non è certo una figura nuova, molto lo ricorderanno prima dell’attuale carica come sostituto al MEF dell’onorevole Durigon, scelto da Salvini.dalla sua ha sempre sostenuto che la legge Fornero abbia creato disuguaglianze e squilibri e che la stessa debba essere superata, ha però ribadito che è inutile fare annunci o promesse, la41, tanto desiderata dai lavoratori e da sempre richiesta, resta una dei capisaldi del Governo in carica, ma sui tempi inutile avere ‘fretta degli annunci, ma la concretezza del fare: abbiamo di fronte 5’. Le sue parole:...

L'intervista rilasciata da Federico Freni, Sottosegretario di Stato per I' economia e le finanze, al portale Money.it non lascia dubbi sulle intenzioni del Governo circa il superamento della legge For ...