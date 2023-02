Rider | dall’Ue direttiva ambiziosa | le piattaforme dovranno provare che non è lavoro dipendente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) di Nicola Quondamatteo* Giovedì 2 febbraio il Parlamento europeo, in sessione plenaria, ha votato a larga maggioranza la sua posizione sulla nuova legislazione comunitaria in merito ai diritti dei lavoratori delledigitali. I tassisti di Uber, i fattorini del cibo a domicilio di Deliveroo, le lavoratrici delle pulizie di Helping. Sono questi alcuni dei volti degli occupati della gig economy, potenzialmente interessati dal processo legislativo dell’Unione Europea. Il numero delleoperanti nei 27 paesi membri – si legge nel testo approvato a Bruxelles – è passato da 463 nel 2016 a 516 nel 2021. Il giro di affari, nel frattempo, è quintuplicato. La stima per il 2016 era di 3,4 miliardi di euro, quella del 2020 di circa 14 miliardi. Si tratta di settori particolarmente sensibili alle fluttuazioni del ciclo economico. Pensiamo alla ...