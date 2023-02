Ricetta Crostata Con Marmellata

Leggi su 20migliori

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ingredienti Per preparare la , avrai bisogno dei seguenti ingredienti: – 500 grammi di farina 00 – 250 grammi di burro – 2 uova – 200 grammi di zucchero – 1 bustina di lievito – 500 grammi didi albicocche – 1 cucchiaino di scorza di limone Preparazione Per preparare la , devi prima mescolare la farina, il burro, le uova, lo zucchero e il lievito in una ciotola fino ad ottenere un impasto liscio. Una volta ottenuto l’impasto, devi stenderlo su una spianatoia con l’aiuto di un mattarello fino ad ottenere una sfoglia sottile. Successivamente, devi prendere una teglia dae adagiarvi sopra la sfoglia, rifilando i bordi in eccesso. Devi quindi bucare la base dellacon una forchetta e versarvi sopra ladi albicocche. Infine, devi ricoprire lacon la sfoglia ...