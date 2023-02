“Riccardo si è ritirato” L’annuncio di Flavio Insinna all’Eredità Pubblico senza parole | aveva subito notato l’assenza del campione

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023)Bertocci, ildell’Eredità si ritira.del conduttoredurante la puntata andata in onda sabato 4 febbraio. Ilnon era presente in studio e ovviamente tra ila casa e il popolo social è scattata la curiosità: perché ilnon c’è? Così ci ha pensatoa spiegare il motivo dell’asdelBertocci. Originario di Cortona, in provincia di Arezzo, ildell’Eredità ha appassionato ildel quiz di Rai Uno mostrando grande cultura su diversi campi. È sposato e padre di due figli. Leggi anche: “Perché la Rai ha deciso così”. ...