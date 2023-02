Rhome | il colmo dell' inefficienza | il servizio online per segnalare pericoli e disservizi non funziona

Chi riesce ad entrare in '' non canti vittoria, però. A quel punto bisogna indicare cosa non va in città, almeno secondo il senso civico dei residenti. Una volta individuata la corretta dicitura ...Chi riesce ad entrare in '' non canti vittoria, però. A quel punto bisogna indicare cosa non va in città, almeno secondo il senso civico dei residenti. Una volta individuata la corretta dicitura ...

Roma, il colmo dell'inefficienza: Rhome il servizio online per segnalare pericoli e disservizi non funziona leggo.it

Ultime Notizie dai Blog 08:50:53 di lunedì 6 febbraio 2023 Zazoom Blog