“Revenge” | la vendetta di Akes riparte dal nu metal

Leggi su atomheartmagazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023) A un anno da “Anima digitale”, ultimo capitolo della sua discografia,pubblica il nuovo album “”. L’artista romano mescola nuovamente le carte in tavola, e lasciate alle spalle le sperimentazioni sci-fi, torna con un disco tra rock, elettronica e nu. Dieci brani che seguono il filo conduttore del titolo: la. Rivalsa verso sé stesso, come spiega nelle tracce “Backdoor”, “30” e “Angelo caduto”, ma anche un attacco contro quelli che reputava essere veri amici come in “Amico mio”. E poi si scaglia contro ex colleghi in “” ed ex ragazze nel brano “80%”. Non mancano però episodi motivazionali, in particolare nella traccia “Corri”, doveracconta la storia di un adolescente lasciando intendere in qualche modo un contenuto autobiografico. In ...