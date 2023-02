Regolamentazione del lavoro degli influencer in Francia | il progetto di legge di Arthur Delporte

Leggi su influencertoday

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Lasta valutando una nuovaper regolare ilsui social media, con l’obiettivo di garantire la trasparenza e la responsabilità per le loro azioni. La proposta di, presentata dal deputato socialista, mira a stabilire lo status giuridicoe a vietare la promozione di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e interventi chirurgici. Ad eccezione delle campagne governative per la salute pubblica. La proposta prevede anche sanzioni per le agenzie diinadempienti, con multe fino a 75.000 euro e una reclusione fino a sei mesi. Il problema delle pratiche scorrette Le autorità francesi sostengono che il 60% ...