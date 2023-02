Registro alias a Milano | l' endocrinologa Bonadonna | Una buona notizia per aiutare i ragazzi che vivono nel limbo della transizione

...che decidono di introdurre la Carriera- ovvero la possibilità per gli studenti in transizione di essere chiamati in classe e in tutti i documenti interni della scuola (a partire dal) ...Il percorso per ilper il riconoscimento dell'identitàe il genere di elezione, il primo in Italia introdotto da un'amministrazione comunale, è giunto quasi a termine e ad iscriversi, ...

A Milano il registro alias: "Mio figlio Alessandro, 17 anni e transgender: oggi è felice perché finalmente sa… La Repubblica

Registro alias a Milano, l'endocrinologa Bonadonna: "Una buona notizia per aiutare i ragazzi che vivono nel l… La Repubblica

Diritti Lgbtq, in Lombardia in venti scuole superiori la carriera alias con il nome d'elezione è già realtà La Repubblica

Scuola, ostaggio del mainstream di genere La Nuova Bussola Quotidiana

#LombardiaArcobaleno, Arcigay la Rocca: le richieste alla politica ... OglioPoNews

Il racconto di Annamaria Fisichella: "Mio figlio non si è mai sentito una ragazza. Non lo è mai stato. Ha iniziato le cure ormonali ma ...En medio de un enfrentamiento con arma blanca, perdió la vida Yan Carlos García Guzmán quien recibió una puñalada a la altura de su cabeza. Infortunadamente ...