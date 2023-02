Regionali | Schlein punta sul flop Sotto il 20% Bonaccini può perdere

(Di lunedì 6 febbraio 2023) 19% in Lombardia e 19,3% nel Lazio. Sono i risultati del Partito democratico alle ultime elezioni politiche del 25 settembre 2022. E sono anche il punto di partenza fondamentale anche e soprattutto in vista delle primarie Dem del 26 febbraio. Stefano, favorito nel voto tra gli... Segui su affaritaliani.it

, Terzo Polo in campo per, con la speranza di 'rubare' Guerini al Pd 19% in Lombardia e 19,3% nel Lazio. Sono i risultati del Partito democratico alle ultime elezioni politiche del 25 ......il prossimo 12 febbraio (il 19 in Lombardia e Lazio per la concomitanza con le elezioni), ... lasciando il compito alle parti in campo, ovvero i candidati Stefano Bonaccini , Elly, ...

Regionali, Schlein punta sul flop del Pd. Sotto il 20% Bonaccini può perdere Affaritaliani.it

Primarie PD: è caos. Ma a Bologna Elly Schlein può sperare BolognaToday

Primarie PD, scintille sui numeri tra Bonaccini e Schlein: sul voto l’ombra delle “tessere dopa... Il Riformista

Il candidato alla segreteria regionale del Pd Fossi con Elly Schlein: “Il partito riparta da lotta alle disuguaglianze” Massa Carrara News

D’Amato pro Bonaccini, Zingaretti pro Schlein. E tutti uniti per le regionali Il Foglio

Iniziate le consultazioni in 56 circoli del partito anche se c'è tempo fino al 19 febbraio: Bonaccini al 36%, Cuperlo al 15%, De Micheli al 3,7% ...Dopo le accuse sui presunti falsi tesseramenti in Campania, i comitati pro-Bonaccini e pro-Schlein si scontrano sui dati del primo turno di votazioni ...