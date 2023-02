Regionali | Foti FdI | ' centrodestra unito | sinistra divisa e perdente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Roma, 6 feb (Adnkronos) - "Il mancato accoglimento da parte delle opposizioni dell'appello del presidente Meloni, per smorzare i toni del dibattito politico, è senza dubbio dovuto al tentativo di nascondere le profonde divisioni con cui stanno affrontando le elezionidi Lombardia e Lazio". Lo dice il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso. "Il buon governo delavrà infatti nelle urne il 12 e 13 febbraio un'ulteriore positiva conferma, mentre loro non potranno far altro che registrare l'ennesima sconfitta. Il cartello del ‘No' che le sinistre alzano al governo Meloni ogni giorno, viene rispedito al mittente - prima ancora che dall'unità politica del- dagli elettori stufi delle parole vuote e inconcludenti di Pd & company -prosegue-. ...