Ai giornalisti che gli hanno chiesto come mai non apparisse nel simbolo il nome di Salvini, e come anche questo non sia presente sul simbolo della Lega per leha risposto che "ci ...Il governatore Massimiliano, Lega , è invece al quarto posto con 122mila 365 euro. Quinto ... In tutto sono 9 i consiglieridel Friuli che superano i 100mila euro nelle dichiarazioni ...

Regionali: Fedriga, mia lista valore aggiunto per coalizione Euronews Italiano

Regionali, ecco il nuovo attesissimo logo della Lista Fedriga triestecafe.it

Regionali Fvg, Pierpaolo Roberti si candida nella lista di Fedriga Il Piccolo

Regionali: Fedriga, per mia lista più candidati che posti Agenzia ANSA

Regionali, la Lista Fedriga è ancora in cantiere Il Friuli

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ..."La mia lista civica si aggiunge alla coalizione di centrodestra, è complementare a tutte le forze e non alternativa, mi auguro possa portare un valore aggiunto alla coalizione stessa, e un'opportunit ...