Regionali | che farà Donatella Bianchi dei centri per l’impiego? Ora sono solo documentifici

(Di lunedì 6 febbraio 2023) di Pier-py Com’è noto, le Regioni detengono la potestà legislativa esclusiva in materia di formazione professionale e concorrente per quanto riguarda le politiche attive del lavoro. Quindi le strategie attuative degli interventi mirati a migliorare l’efficienza dell’asfittico mercato del lavororesponsabilità delle Regioni. Non credo si tratti di roba da poco, anche se il tema sembra essere piuttosto ignorato dai media e dai dibattiti. Di certo non perché il nostro mercato del lavoro goda di ottima salute visti i dati che, ormai da anni, denunciano il cristallizzarsi del mismatch delle competenze richieste dalla domanda da quelle possedute dall’offerta, della mancanza di mobilità verticale della forza lavoro, per farealcuni esempi. In questo quadro iperdovrebbero costituirsi qualche fulcro ...