Regionali | Berlusconi | ' a indecisi o tentati da astensione dico votate Fi senza dubbi'

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Roma, 6 feb (Adnkronos) - Quello in Lombardia e Lazio "è un voto importante che deve confermare il voto politico del 25 settembre e quindi confermare l'attuale maggioranza di governo". Lo ha detto Silvioa Mattino cinque. "Mi rivolgo a chi pensasse di non andare a votare, a chi è indeciso: tu non devi avere, vota per noi, scegli il simbolo di Forza Italia, fallo nel tuo interesse e di tutti gi italiani. Vota Forza Italia, così ci impegneremo tutti insieme per una Lombardia migliore e un Lazio da riorganizzare e rilanciare", ha detto il leader di Fi.

Per la generalità dei politici è la settimana delle elezioniin Lombardia e nel Lazio, ...Repubblica e Il Fatto Quotidiano hanno fatto insieme il loro scoop annunciando che "si ...Addirittura Peraltro, in prima pagina campeggia un evocativo 'si smarca', con occhiello ... con lealle porte in cui tutti i sondaggi indicano il centrodestra nettamente in ...

Verso le regionali Berlusconi: noi uniti Libero Tv

Regionali Lombardia, Berlusconi: "Orgoglioso di essere figlio di questa terra" AGI - Agenzia Italia

Regionali Lombardia, il messaggio di Berlusconi: "Forza Italia determinante" Il Tempo

Regionali in Lombardia, Berlusconi e Sala tirano la volata finale a Fontata e Majorino Corriere Milano

Regionali Lazio, Berlusconi: «Rocca capitano di valore» ilmattino.it

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Alle regionali "è fondamentale prevalere in due regioni che sono il cuore economico e politico del Paese. Solo unendo l'azione politica nazionale e regionale, combinando l'a ...Forza Italia ha presentato in Senato un disegno di legge per l’istituzione dell’Autorità Garante dei diritti delle persone anziane.